الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية يلتقي اليوم نظيرته البلغارية

أمانة عمّان: الانتهاء من تركيب جسر المحطة للمشاة خلال أسبوعين وجسر السابع في شهر ونصف

20-8 قرشاً سعر كيلو البندورة بالسوق المركزي

الحكومة تستعرض اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

التربية تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية - اسماء

القناة 12 الإسرائيلية: سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

بعد التحقيق .. الاحتلال يكشف عن روايته الكاذبة حول استشهاد الطفلة هند

وزارة الأشغال: بدء أعمال إعادة تأهيل طريق الحزام في عمّان نيسان المقبل

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

للبيع والشراء .. هكذا بلغت أسعار الذهب بالأردن الأحد

الأحد، 25-02-2024 08:34 ص

السير: تعزيز محيط الجامعات بالرقباء لمنع حدوث ازدحامات مرورية

72023318486207532322


الوكيل الإخباري - قال ملازم1 محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، تعزيز محيط الجامعات برقباء السير، بالتزامن مع بدء دوام طلبة الجامعات.

اضافة اعلان


وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم نشر كافة الكوادر في مواقع الاختصاص منذ صباح اليوم، وذلك لضمان انسيابية الحركة مع بداية الدوام.


وبيّن أنه يلاحظ التزام من السائقين بالقيادة الآمنة وإعطاء الأولويات خلال الخروج من مسرب فرعي إلى طريق رئيسي.


ودعا الدروبي السائقين إلى عدم التوقف بشكل معيق خلال التحميل والتنزيل، وضمان استمرار حركة السير دون أي معوقات على الطرق. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
382652_48_1664106518

20-8 قرشاً سعر كيلو البندورة بالسوق المركزي

IMG27

الحكومة تستعرض اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

التربية

التربية تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية - اسماء

WhatsApp Image 2024-02-25 at 9.07.10 AM

فرص عمل متنوعة للأردنيين والسوريين - التفاصيل والشروط

1681291914819

البورصة تُعمم بتعويم السعر الافتتاحي لسهم شركة توليد الكهرباء المركزية - وثيقة

2022_10_11_08_01_03

آل البيت تعلن عن فتح باب تقسيط الرسوم الدراسية

أخبار متعلقة
184217_39_1496393443

هام من مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام لمالكي المركبات في الأردن

220241481357707406748

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

2202412115844584515586

السير تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً صباح اليوم - أسماء

FbY1erdWYAEytW8

ازدحام مروري بسبب تصادم مركبتين بعد نفق الاستقلال

412730573_669354845367694_457342839903488503_n

السير للسائقين: السرعة ليست درب الوصول الآمن

1024x576_main_image5e74d34eb1b64

إدارة السير تهيب بمالكي المركبات العمومية