السير: تعزيز محيط الجامعات بالرقباء لمنع حدوث ازدحامات مرورية

الوكيل الإخباري - قال ملازم1 محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، تعزيز محيط الجامعات برقباء السير، بالتزامن مع بدء دوام طلبة الجامعات.

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وأضاف الدروبي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم نشر كافة الكوادر في مواقع الاختصاص منذ صباح اليوم، وذلك لضمان انسيابية الحركة مع بداية الدوام.



وبيّن أنه يلاحظ التزام من السائقين بالقيادة الآمنة وإعطاء الأولويات خلال الخروج من مسرب فرعي إلى طريق رئيسي.



ودعا الدروبي السائقين إلى عدم التوقف بشكل معيق خلال التحميل والتنزيل، وضمان استمرار حركة السير دون أي معوقات على الطرق.