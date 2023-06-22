الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 10:43 ص

السير: 214 مخالفة قطع الإشارة الحمراء خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير، اليوم الخميس، إنه تم ضبط وتسجيل 214 مخالفة قطع الإشارة الحمراء خلال 24 ساعة في مختلف مناطق المملكة.

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وحذر مندوب إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام السائقين من عدم الالتزام بقواعد وأولويات حركة المرور، أو ارتكاب المخالفات.


وأشار إلى أنه تم ضبط العديد من مخالفات القيادة بصورة متهورة واستعراضية مما يشكل خطورة محققه على مرتكب المخالفة ومستخدمي الطريق.


وتابع بأنه جرى ضبط مركبة شحن في منطقة حي نزال قام سائقها بتحميل 14 شخصا في الأماكن غير المخصصة (الصندوق الخلفي) وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق وإحضار حافلة نقل متوسطة لنقل الركاب.


وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.

 




 

 


 

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