الشبكة القانونية للنساء العربيات تنتخب هيئة إدارية جديدة

الوكيل الاخباري - انتخبت الهيئة العامة للشبكة القانونية للنساء العربيات، في اجتماعها السنوي، هيئة إدارية جديدة للسنوات الـ 3 المقبلة، وضمن الإجراءات الصحية التي اشترطتها لجنة الأوبئة، وفق بيان صحفي صادر عن الشبكة اليوم الاثنين.



وتشكلت الهيئة الإدارية الجديدة، من 7 عضوات، وهنّ: القاضية مرام محاسنة، والمحامية ريم المصري من الأردن، فيما توزعت المقاعد الـ 5، بحسب نظام الشبكة للعضوات من الدول العربية، على المحاميات منى أبو سنينة من فلسطين، وبيان زهران من السعودية، ورباب العريض من البحرين، وفايزة خليفة من الإمارات وسامية الهاشمي من السودان.

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