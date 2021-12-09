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الخميس، 09-12-2021 10:42 م

معان : ضبط وإتلاف طنين من المواد والأغذية منتهية الصلاحية

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الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر الرقابة الصحية ببلدية معان الكبرى اليوم الخميس طنين من المواد والأغذية منتهية الصلاحية وقامت بإتلافها.

وقال رئيس لجنة بلدية معان خالد الحجاج، لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أن كوادر البلدية مستمرة بحملاتها الرقابية في الأسواق التجارية ومتابعة كافة المخالفات والتجاوزات والتعامل معها وفق القانون، مؤكدا أهمية الرقابة على كافة المواد والسلع التموينية والغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.

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