السبت 26-08-2023
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الشبول: الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة

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السبت، 26-08-2023 08:21 م

الشبول: الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، السبت، إن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة "الإداري والسياسي والاقتصادي".

وأشار الشبول، خلال إيجاز صحفي حول مجريات الملتقى الحكومي "عام على التحديث" إلى أن الجلسات ناقشت الإصلاح الاقتصادي والإداري وسيكون مسار المراجعة على مدار كل السنوات من عمر خطة التحديث الاقتصادي لاستعراض التحديات لأنه لا تنمية دون شراكة بين القطاعين الخاص والعام.

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