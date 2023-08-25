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الجمعة، 25-08-2023 08:38 م

قرار حكومي يشمل جميع الوزارات والمؤسسات

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الجمعة، إطلاق نظام تتبع الكتروني متاح للجميع للاطلاع على تقدم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الخصاونة، خلال فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، في البحر الميت إلى انتهاء تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة خطة التحديث الاقتصادي، وكذلك عشرين وحدة أخرى في جميع الوزارات والمؤسسات.

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