مستجدات عودة تيك توك الى الأردن

الوكيل الاخباري - اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات صحفية، إن التواصل والحوار قائم مع إدارة منصة تيك توك.



وأضاف أنها ارتكبت أخطاء لا يمكن قبولها، مشيرا إلى أن هناك حديث حول الخوارزميات التي يعتمدونها في إزالة المحتوى الذي أثر وأضر في فترة كانت صعبة.



وأكمل: "الحوار مستمر وليس لدينا أي قيود على أي وسيلة تواصل اجتماعي، والاردن يعتمد الانفتاح منذ بداية التسعينات أي في بداية ثورة الكمبيوتر والانترنت ولم يتم حظر أي شيء، وسياستنا الانفتاح لكن من دون المساس باستقرار المجتمعات" .

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