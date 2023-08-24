الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

تطورات صفقة انتقال محمد صلاح للسعودية

تعميم من وزارة التربية على جميع المديريات

بيان حكومي بشأن مرض الحمى القلاعية

إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة لأبناء العشائر - رابط

حقيقة هطول أمطار عنيفة في مكة المكرمة لم تشهدها منذ 60 عاما

حلول مرورية لهذه الشوارع في عمّان - اسماء

توضيح حول موعد تطوير المناهج الدراسية لطلبة المدارس

مستجدات عودة تيك توك الى الأردن

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الارصاد : تغير على حالة الطقس اعتباراً من الجمعة و الاسبوع القادم

الخميس، 24-08-2023 03:06 م

مستجدات عودة تيك توك الى الأردن

8202317235830496654358


الوكيل الاخباري - اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات صحفية، إن التواصل والحوار قائم مع إدارة منصة تيك توك.

وأضاف أنها ارتكبت أخطاء لا يمكن قبولها، مشيرا إلى أن هناك حديث حول الخوارزميات التي يعتمدونها في إزالة المحتوى الذي أثر وأضر في فترة كانت صعبة.

وأكمل: "الحوار مستمر وليس لدينا أي قيود على أي وسيلة تواصل اجتماعي، والاردن يعتمد الانفتاح منذ بداية التسعينات أي في بداية ثورة الكمبيوتر والانترنت ولم يتم حظر أي شيء، وسياستنا الانفتاح لكن من دون المساس باستقرار المجتمعات" .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

تعميم من وزارة التربية على جميع المديريات

820236194159861092410

بيان حكومي بشأن مرض الحمى القلاعية

6621127d-5d53-4d63-9e79-28234f3f705d

إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة لأبناء العشائر - رابط

820231715286926975222

حلول مرورية لهذه الشوارع في عمّان - اسماء

القوات المسلحة

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

t

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلي عجلون

أخبار متعلقة
8202313225159535481526

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

1

الفريق العربي للتعامل مع شركات الإعلام يجتمع في عمان 29 و30 آب

الخصاونة ٢

الشبول يكشف عن توجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

620237174711741777706

الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تنخب مجلس إدارة جديد

hhhh

الشبول يترأس اجتماع اللجنة التنظيمية لاستضافة مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية

7202329132416323961127

قرار هام من التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة