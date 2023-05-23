الشبول: الناطقون الإعلاميون شركاء أساسيون في حوارات السياسة العامة للاتصال الحكومي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أهمية دور الناطقين الإعلاميين كشريك أساسي في الحوار الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء خلال الشهر المقبل حول مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي أعدتها الوزارة.



وقال الشبول خلال لقائه الدوري مع الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات، والذي عقد اليوم الثلاثاء في وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن إحدى مهام وزارة الاتصال الحكومي وفق نظام التنظيم الإداري الذي أنشئت بموجبه، هي تمكين الناطقين الإعلاميين وتأهيلهم بما يتضمن مزيداً من التدفق المعلوماتي والإعلامي للجمهور ووسائل الإعلام.



ولفت الشبول إلى أنه تعزيراً لدور الناطقين الإعلاميين، سيجري عقد اللقاءات الدورية بين وزير الاتصال الحكومي والناطقين في مقر الوزارات تباعاً.

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