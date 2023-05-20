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السبت، 20-05-2023 05:32 م

الشبول : السياسة العامة للاتصال الحكومي تستهدف تعزيز مكانة الإعلام وتطويره

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومي فيصل الشبول: إن البشرية تعيش اليوم في عالمين أحدهما واقعي والآخر افتراضي؛ ولذلك فقد ظهرت في العالم اليوم قاعدة قانونية تجرم الأفعال الافتراضية بالتساوي مع الجرائم العادية.

وأضاف في ندوة تحت عنوان "واقع الإعلام الأردني" نظمها مركز مسارات للتنمية والتطوير إن وسائل الإعلام حول العالم باتت تعاني جراء استحواذ وسائل التواصل الاجتماعي على الحصة الأكبر من سوق الإعلان والأردن ليس استثناء من هذا الواقع.

وعن وزارة الاتصال الحكومي، قال الشبول إن الوزارة تستهدف من خلال مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي سيقود الحوار حولها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء كافة إلى تهيئة المناخ المناسب لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته.

وبين الشبول أن الخطوط العريضة لمسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي ستعمل على تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم استراتيجياتهم وخططهم، بما يهدف توحيد الرواية الحكومية.

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