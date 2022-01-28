الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 08:16 م

الشبول: لا قرارات بشأن دوام غد السبت

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن دوام يوم غد السبت.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن غدا السبت هو يوم عطلة أسبوعية للوزارات والمؤسسات الحكومية ولهذا لم تصدر الحكومة أي بلاغات حول الدوام.

 

وأضاف أنه لا توجد أي مؤشرات على استمرار الانجماد حتى ساعات متأخرة من الصباح، وأن جميع الطرق ستكون سالكة لخروج الموظفين والعاملين في القطاع الخاص.

 

وأشار الشبول إلى أن الحكومة لا تصدر بلاغات لتنظيم دوام القطاع الخاص خلال المنخفضات، ويترك تقدير مصلحة العمال للمنشآت نفسها بناءً على الأحوال الجوية والظروف السائدة.

 

ووردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول دوام يوم غد السبت وذلك بسبب استمرار تأثر المملكة بالمنخفض الجوي.

 

من جهتها أعلنت إدارة الأرصاد الجوية تحذيراتها ليوم السبت، والتي تمثلت بخطر الانزلاق على الطرقات بسبب الثلوج المتراكمة، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

 

كما حذرت من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق، وخطر تشكل السيول بسبب ذوبان الثلوج.

 

 

 

 




 

 


 

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