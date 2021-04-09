الجمعة 09-04-2021
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الجمعة، 09-04-2021 09:38 م

الصحة تعلن إجراءات جديدة للتعامل مع كورونا الاسبوع القادم

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، أن الوزارة لديها نظام لرصد الآثار الجانبية لمطاعيم فيروس كورونا، حيث لم ترصد أية آثار شديدة للقاحات.
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وقال البلبيسي إن متلقي المطعوم لا يُطلب منهم اجراء فحص أجسام مضادة أو فحص "PCR" قبل أو بعد أخذ المطعوم، لافتا إلى أن هناك مؤشرات أخرى على قدرة الجسم على مواجهة المرض بخلاف الأجسام المضادة، وأبرزها خلايا الذاكرة.

وأضاف إن الأردن لديه (16) ألف سرير، المخصص منها لمصابي كورونا (4) آلاف سرير، لافتا إلى أنه في حال تحسن الوضع الوبائي في المملكة سيتم فتح العيادات الخارجية للعلاج، فيما تدرس الوزارة صرف أدوية الأمراض المزمنة كلّ (3) أشهر.

وبيّن أن الأسبوع القادم سيشهد فتح مراكز جديدة للتطعيم وخدمة سيارات وفرق متنقلة للتطعيم.

 




 

 


 

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