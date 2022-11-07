الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 07-11-2022 01:40 م

الصحة: لا إصابات كوليرا مشتبه بها في الأردن

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي إنه حتى اليوم لا يوجد أي حالات مشتبه بها بمرض الكوليرا في الأردن. 

وأضاف البلبلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" انه لم يتم استخدام فحوصات الكوليرا السريعة التي استوردها الأردن مؤخراً من الصين.

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وأشار إلى أن فرق الرصد ما زالت تعمل بمختلف مواقعها في المراكز والمديريات. 

وقرر الأردن الشهر الماضي وقف إدخال المواد الغذائية غير المُعلبة مع المسافرين من سوريا ولبنان، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الأردن لمنع دخول الكوليرا. 

 




 

 


 

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