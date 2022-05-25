الصحة: ورشة عمل حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

الوكيل الإخباري - اختتمت وزارة الصحة ورشة عمل تفاعلية حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز الحسين للسرطان ومستشفى هنري فورد الأميركي.

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وأكدت مديرة مديرية الصيدلة السريرية في الوزارة الدكتورة زينا هلسة، اهمية الورشة التي استمرت يومين في ‏تبادل الخبرات في مجال تطبيق ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.



واستعرضت هلسة خطوات العمل التي تم انجازها على المستوى الوطني خاصة في وزارة الصحة في مجال ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، وما وصلت إليه الخطة الوطنية في هذا المجال والتحديات التي تواجه المستشفيات في تطبيق الخطة.



وأشار ‏مندوب منظمة الصحة العالمية المشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور باسم زيدان، إلى دور منظمة الصحة العالمية في دعم ‏تفعيل الخطط الوطنية في مقاومة مضادات الميكروبات.



وعرض نائب مدير مركز الحسين الدكتور حكمت عبد الرازق، آلية عمل المركز في ترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، فيما قدم ‏مدير التحول الطبي في قسم الصيدلة الدكتور سلمان السلطان من شركة الحوسبة الصحية (حكيم) عرضا ‏بين فيه التداخلات التي تم تعديلها ‏عل برنامج حكيم ‏بهدف دعم ترشيد استهلاك المضادات الحيوية والفرص المتاحة للتعديل على البرنامج مستقبلا لخدمة هذه الغاية ‏بالتعاون مع مديرية الصيدلة السريرية في الوزارة.



وقدم ‏أطباء من مستشفى هنري فورد محاضرات في مجال ترشيد استهلاك مضادات الميكروبات والطرق المتبعة لتقليل ومنع انتشار العدوى المكتسبة في المستشفيات، وعرضوا لخبراتهم العملية في هذا المجال.



وحاضر خلال الورشة مختصون من مركز الحسين للسرطان حيث عرض مشرف مختبر الاحياء الدقيقة لتجربة المركز في محاكاة التقنيات الحديثة في تشخيص الميكروبات المقاومة بناء على أحدث الاسس المتبعة.



وحضر الورشة نحو 30 مشاركا ‏من مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، تم خلالها ‏تبادل خبراتهم ‏المتنوعة في مجال ترشيد استهلاك المضادات الحيوية وعرض التحديات في تطبيق الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات وطرق التغلب عليها.