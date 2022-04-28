الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية للضريبة حتى آيار

تحديد مكان ووقت رصد هلال العيد في الأردن

الخميس، 28-04-2022 01:09 م

الصحة: نتطلع لتوفير مطاعيم جديدة لحماية الأطفال

201806200246264626


الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات إلى تطلع الوزارة للمضي قدما في تطوير البرنامج الوطني للتطعيم من خلال إضافة مطاعيم جديدة لتوفير حماية أوسع للأطفال.

اضافة اعلان


وبين الحوارات ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتطعيم أن وزارة الصحة تولي برامج الرعاية الصحية الأولية بالغ الاهتمام من خلال تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.


وشدد على أهمية التطعيم والتحصين وتطور البرنامج الوطني للتطعيم على مدار السنوات الماضية.


وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الوطني وأهمية العلاقة الوطيدة مع وسائل الإعلام الوطنية المختلفة؛ والتي ظهرت جليا أثناء جائحة فيروس كورونا والثناء على المجهود الذي بذل من قبل المؤسسات الإعلامية الوطنية وتحديدا أثناء الجهد الجماعي الذي بذل في مواجهة الوباء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
274432_3_1552214210

إرادة ملكية بالسفيرة غنيمات

420222111856858707870

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

6267b6c24c59b71b42630441

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

174521

رئيس بلدية غرب إربد: 3 ملايين دينار ذمم مترتبة على المواطنين

شرطة سير (3)

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

M63A0712

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

أخبار متعلقة
3

الهواري: نسعى لتطوير وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين

وزارة الصحة

الصحة تطلق فعاليات للتوعية الصحية

1000_bcd62f4d8a

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

c36b5554d5bf19f941b04fdd48d7c0b8

استحداث وتوسعة في بنك الدم بمستشفى جرش الحكومي

2020_9_9_3_46_58_894

بالأرقام.. ترتيب محافظات الأردن الأكثر إصابة بكورونا

0L5A9566

مراكز التطعيم واللقاحات ليوم الخميس - أسماء