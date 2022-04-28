الصحة: نتطلع لتوفير مطاعيم جديدة لحماية الأطفال

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات إلى تطلع الوزارة للمضي قدما في تطوير البرنامج الوطني للتطعيم من خلال إضافة مطاعيم جديدة لتوفير حماية أوسع للأطفال.

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وبين الحوارات ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتطعيم أن وزارة الصحة تولي برامج الرعاية الصحية الأولية بالغ الاهتمام من خلال تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.



وشدد على أهمية التطعيم والتحصين وتطور البرنامج الوطني للتطعيم على مدار السنوات الماضية.



وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الوطني وأهمية العلاقة الوطيدة مع وسائل الإعلام الوطنية المختلفة؛ والتي ظهرت جليا أثناء جائحة فيروس كورونا والثناء على المجهود الذي بذل من قبل المؤسسات الإعلامية الوطنية وتحديدا أثناء الجهد الجماعي الذي بذل في مواجهة الوباء.

