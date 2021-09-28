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الصحة : يجب أن نصل إلى نسبة 75% من الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين

الثلاثاء، 28-09-2021 06:40 م

الصحة : يجب أن نصل إلى نسبة 75% من الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إنّ أرقام الإصابات المسجلة لا تشمل من أصيبوا بشكل فعلي، وهناك دراسة لوزارة الصحة أجريت مؤخرا تشير إلى أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة تصل نسبتهم إلى 74%.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الدراسة بينت أن الاشخاص الذين لم يتلقوا المطاعيم كانت نسبة الأجسام المضادة لديهم نحو 63%، فيما وصلت عند المطعمين إلى نحو 92%.

وشدد البلبيسي انه “يجب أن نصل إلى نسبة 75% من الأشخاص تلقوا الجرعتين حتى نقول إننا وصلنا إلى المناعة المجتمعية”.

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