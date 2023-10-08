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الأحد، 08-10-2023 10:41 ص

غرف الصناعة تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم صمود غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت غرف صناعة الأردن وعمان والزرقاء وإربد في بيان مشترك اليوم عن بدء حملة لجمع التبرعات المادية والعينية بهدف دعم صمود أهلنا في قطاع غزة في ظل الهجوم البربري الذي تشهده، أذ أن الدعم سيكون موجها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان ايصاله باقصى سرعة للقطاع.

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وأكد البيان أن هذا الدعم يأتي تعبيرًا عن التضامن والمساندة، ولو بشكل رمزي، مع أهل غزة في وجه الآلة القتل والغطرسة الصهيونية.


البيان شدد على أن هذا الدعم لا يأتي فقط كتعبير عن التضامن، بل وكتأكيد على أن الهجمات التي تواجهها غزة لن تكون إلا وسامًا من أوسمة العز والفخر على صدرها.


وأضاف البيان: تعيش غزة اليوم تحت وطأة هجوم بربري، لكن روحها المقاومة وعزيمتها الصلبة قد كسرت شوكة المحتل وألقت بانفه في التراب، مُظهرةً للعالم قوة الشعب الفلسطيني وإرادته المنيعة.


وفي ختامه، دعت الغرفة جميع الأردنيين والمؤسسات الوطنية إلى المشاركة الفاعلة والقوية في هذه الحملة، مؤكدةً على أهمية التكاتف والوقوف الموحد خلف أهلنا في غزة ودعمهم في مواجهة التحديات الراهنة.

 




 

 


 

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