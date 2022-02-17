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الخميس، 17-02-2022 02:41 م

الصحفيين: ملف الاستثمار أولوية

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الخميس، تبني عقد العمل الموحد لرؤساء تحرير المطبوعات الإلكترونية والمضي قدما في إعداد المسودة الأولى لخطة الاستجابة للإعلام الإلكتروني.

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وكلف المجلس أمين السر عدنان برية بإعداد المسودة الهادفة إلى دعم وتطوير وتمكين الإعلام الإلكتروني، وذلك بعد أن يتم تدارســه مع المستشار القانوني للنقابة واعتماده من قبل المجلس، ثم يُصار لمناقشته من أجل تجويد مسارات الخطة بمشاورة الأطراف المعنية بكل مسار على حدة (الصحفيين والناشرين) لإخراجها بصيغتها النهائية والشروع في تنفيذها.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الخميس، برئاسة النقيب راكان السعايدة، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.


كما قرر المجلس اتخاذ جملة من القرارات التي تتعلق بأهمية متابعة تحصيل أموال النقابة المترتبة على الصحف من “إعلانات الـ1%” والمشاكل التي تواجهها الصحف، بما يسهم في إنقاذها، وكذلك مناقشة مطالب الصحفيين والموظفين في صحيفة الرأي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


كما قرر المجلس خلال الاجتماع، عقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل لمناقشة موضوع الاستثمار؛ لأنه يعتبر أولوية في عمل المجلس خلال المرحلة الحالية.


وقال السعايدة إن الاجتماع الذي سيتم تخصيصه للاستثمار سيدرس كل الخيارات والمقترحات من أجل تفعيل خطة الاستثمار لتحسين إيرادات النقابة وتوفير أفضل الخدمات اأعضاء الهيئة العامة.


 




 

 


 

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