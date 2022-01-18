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الثلاثاء، 18-01-2022 09:01 م

جامعات تقرر تأخير دوامها الأربعاء وأخرى لم تعلن موقفها- أسماء

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الوكيل الاخباري - قررت كلاً من جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية تأجيل دوام الطلبة والعاملين في الجامعة حتى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك غداً الأربعاء.

 

وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد لموقع "الوكيل الاخباري" إن رئاسة الجامعة قررت تأجيل دوام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى الساعة العاشرة من صباح يومي الأربعاء والخميس، حفاظاً على السلامة العامة.

 

كما قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم تأخير الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 19/1/2022 إلى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك حفاظا على أمن وسلامة الطلبة والعاملين فيها، نظراً للظروف الجوية السائدة.

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ويستثنى من هذا القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

 

فيما لم تعلن كل من جامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية موقفهم بعد.

 

وقالت بعض الجامعات أنها تنتظر قرار رئاسة الوزراء.

 

وأعلن وزير الإعلام فيصل الشبول أنه لا يوجد نية لتأجيل دوام الأربعاء أو تأخيره.

 

 

 

 

 




 

 


 

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