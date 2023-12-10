الصفدي: إسرائيل تتحدى العالم وترتكب جرائم حرب في غزة

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

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وقال الصفدي على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الذي بدأت أعماله في العاصمة القطرية اليوم الأحد، إن السياسة الإسرائيلية تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع.

وأضاف أن ما يحصل في غزة لا يمكن أن يستمر والخطر يهدد المنطقة بأكملها.

وتوقع الصفدي أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة، وتغيير الواقع الموجود في القطاع.

واعتبر أن إسرائيل تتحدى حلفائها والقانون الدولي وتشعر أنها تستطيع القتل دون حساب.



ولفت الصفدي إلى أن الجهود الأردنية لم تتوقف لمحاولة شرح المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاعتداء على قطاع غزة.

