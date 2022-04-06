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الأربعاء، 06-04-2022 01:45 م

الصناعة والتجارة تنظم ورشة عمل حول دعم التنافسية والابتكار

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ورشة عمل حول مشروع "دعم التنافسية والابتكار المستدام للشركات الأردنية الزراعية الصغيرة والمتوسطة JOSME" بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (CIHEAM Bari) ضمن مشروع يهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين الأردني والإيطالي في عدد من المجالات وبخاصة الاقتصادية منها لتحقيق المصلحة المشتركة.

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 شارك في الورشة ما يقارب 100 مشارك من مختلف الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص من شركات وجمعيات و تجار ومستوردي ومصدري الأغذية والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.


وتم خلال الورشة تعريف المنتجين الأردنيين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص الاستفادة والتشبيك مع المشروع أعلاه وتوعية أكبر عدد من الجهات للاستفادة من الدعم الذي سيوفره المشروع المتضمن التدريب والتأهيل للمزارعين والتجار بهدف موائمة منتجاتهم مع المتطلبات الدولية وتوفير المعدات اللازمة لتأهيل المنتجات الأردنية للتصدير الى جانب تشبيك المزارعين مع اسواق الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق الأوروبية وبالأخص الأسواق الإيطالية. 


كما تم التعريف عن المشروع وأهميته وأهدافه وعرض أبرز الانشطة للمشروع وفقاً لخطة العمل المعتمدة على مدار ثلاث سنوات من قبل مدير المشروع وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والتموين والخبراء المعنيين.


وتضمنت الورشة جلسات حوارية لرصد الاحتياجات التدريبية والتمويلية للشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وعرضها خلال الورشة بالإضافة الى مناقشة سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات التي سيتم العمل عليها ضمن المشروع. 


يشار الى أن المشروع تم اطلاقه في شهر ديسمبر عام 2021 وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي.


 




 

 


 

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