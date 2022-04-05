الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

دعوة من التربية لكافة المدارس خلال شهر رمضان

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

الثلاثاء، 05-04-2022 01:59 م

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

7533471-1312049406


الوكيل الإخباري - أكد المرصد العمالي الأردني، أن منشآت الأعمال انقسمت مع حلول شهر رمضان حيال مسألة دوام العاملين والعاملات.اضافة اعلان


وبحسب تقرير المرصد، بعض تلك المنشآت توافق مع القرار الحكومي بتخفيض ساعات الدوام للقطاع العام، ومنها من أبقى الدوام على حاله دون تغيير، فيما ذهبت منشآت أخرى لتخفيض ساعات الدوام مع إلغاء فترات الاستراحة.

وأضاف، يحمل العديد من العمال مسؤولية ترك الأمر لمزاجية أصحاب العمل على وزارة العمل التي خرجت ببلاغ تؤكد فيه أنّ قرار تخفيض ساعات الدوام لا ينطبق على القطاع الخاص وله الحرية بتخفيضها أو عدم ذلك.

وأشار المرصد إلى أن شهر رمضان يشكل وقتاً استثنائياً لدى العديد من الدول العربية وبناءً عليه تعمد حكومات إلى تخفيض ساعات العمل في القطاعين العام والخاص مثل الإمارات وقطر والسعودية وغيرها، ذلك لتخفيف ضغط العمل على الصائمين بهدف منحهم وقتاً أكبر للتفرغ للقيام بالشعائر والعبادات والاندماج مع المجتمع في الأجواء التي يحملها هذا الشهر.

ورغم ذلك، استثنت الحكومة الأردنية القطاع الخاص من قرار تخفيض ساعات الدوام وتركت له حرية الاختيار.

على خلفية ذلك، قال مدير بيت العمل للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة إن صاحب العمل ملزم بإعطاء العامل أو العاملة الحق في الوقت المناسب للقيام بالعبادات التي يختص بها شهر رمضان عن غيره من الأشهر.

وأكد أبو نجمة وفق ما نقل المرصد عنه، أنّ صاحب العمل ملزم بالحفاظ على صحة العاملين والعاملات الصائمين والصائمات، وذلك من خلال عدم تكليفهم عملاً أكثر من طاقتهم مشيراً إلى أنّ خيار تخفيض ساعات الدوام هو الحل المناسب لذلك.

واستغرب لجوء بعض المنشآت إلى إلغاء فترة الاستراحة بحجة خفض ساعات الدوام، ونبه إلى أن الأصل في الاستراحة أن تكون “ذهنية وجسدية” وليس شرطاً أن تتعلق بالطعام أو الغداء.

وبين أبو نجمة أنّ الأفضل للعامل والمنشأة في الوقت ذاته الحفاظ على فترة الاستراحة وزيادتها أيضاً خلال شهر رمضان لمنح العامل أو العاملة وقتاً لتصفية ذهنه مع غياب الطعام والشراب.

وأشار إلى أنّ ذلك قد يعني تشغيل العامل أكثر بما يزيد عن قدرته خلال فترة الصيام وبالتالي ما سيؤثر على صحته، ورأى أنّ الافضل زيادة مدة الاستراحة خلال شهر رمضان أو عمل أكثر من استراحة في اليوم الواحد.

ولفت أبو نجمة إلى أنّ بعض المنشآت تختار تخفيض الأجور بحجة تخفيض ساعات الدوام، وشدد على أن هذا مخالفة صريحة للقانون.

وكان المرصد العمالي الأردني استهجن في وقت سابق استثناء القطاع الخاص من قرار تخفيض ساعات الدوام وتركها لإدارات المنشآت في خطوة تمييزية ضد العاملين والعاملات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202211191635848033872

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

image

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

277465648_349955777176244_203023410348080983_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في ثالث أيام رمضان

0L5A1045

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

IMG_9486

الأمانة تحدد أوقات إصدار شهادة خلو الأمراض خلال رمضان

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

أخبار متعلقة
bX2UtK4nkx7ZDNC8DVw3jEHsB8D9DLNfh1nQkit4

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

320229165213547756973

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

32022712356730217675

سلف لمتقاعدي الضمان تصل لـ 200 دينار - تفاصيل

c6f4b17905da0ace14c0e81a15ae270a

الأوبئة: ستقام موائد الرحمن والبازارات دون قيود في رمضان

main_image5bbb942b1183c

خصومات على المشتريات لكل المشتركين بالضمان الإجتماعي

152926

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر