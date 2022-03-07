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الإثنين، 07-03-2022 09:35 م

الخارجية تُصدر تعميماً هاماً لذوي الطلبة الأردنيين في موسكو الراغبين بإرسال أموال لأبنائهم

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الوكيل الاخباري - عمّمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الطلبة الأردنيين المتواجدين في روسيا وعلى ذويهم المتواجدين في عمّان الراغبين بإرسال الأموال إلى أبناءهم في روسيا التواصل مع وزارة الخارجية لإيصال الأموال لهم عن طريقها، بعد تعطل العديد من الخدمات المصرفية في روسيا بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها بفعل الحرب مع أوكرانيا.

 

وقال مدير العمليات والناطق الإعلامي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول لـ"الوكيل الاخباري" إنه وبالإشارة إلى اللقاءات السابقة (عبر الاتصال المرئي) مع مجموعة من الطلبة الأردنيين، وتسهيلاً وتذليلاً للصعوبات التي قد تواجههم في مسألة استلام حوالاتهم المالية من ذويهم، تودُّ الوزارة إعلامهم ما يلي: اضافة اعلان


- على الطلبة الراغبين في استخدام البطاقات البنكية المدفوعة مسبقاً والصادرة في المملكة لاستخدامها في روسيا، التواصل مع أهاليهم لشراء بطاقات الفيزا المدفوعة مسبقا و تعبئتها بالرصيد المطلوب وتسليمها الى وزارة الخارجية/عمان.

- يرجى مراجعة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من قبل ذويهم وبحوزتهم البطاقات البنكية و التوجه الى مدير الشؤون المالية في الوزارة غازي الزعبي.


- سيتم تأمين البطاقات و النقود المودعة من قبل ذويهم لهم عبر أحد موظفي السفارة في موسكو.


ولفت أبو الفول أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة ريثما تتضح الأمور أكثر حول مستقبل المعاملات المالية في روسيا.

 

وبين أن السفارة الأردنية في موسكو أصدرت هذا التعميم للطلبة الأردنيين في موسكو.


 




 

 


 

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