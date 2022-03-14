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الإثنين، 14-03-2022 04:29 م

التربية: إنشاء 15 مدرسة حكومية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

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الوكيل الإخباري - فتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، عروض التأهيل الأولي لمشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث جرى استلام 6 عروض من شركات محلية وإقليمية ودولية للمرحلة الأولى من المشروع.

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وبحسب بيان الوزارة، فإنه سيجري، خلال الأسبوعين المقبلين، تقييم العروض من قبل اللجان المختصة، وإعلان قائمة المؤهلين لتنفيذ أعمال العطاء.


وأشار البيان إلى إنشاء المدارس الجديدة يأتي استكمالا لخطة وزارة التربية والتعليم في بناء المدارس وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلبة من خلال خفض أعداد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين والمدارس المستأجرة وحل مشكلة الاكتظاظ.

 



 




 

 


 

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