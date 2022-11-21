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الإثنين، 21-11-2022 04:09 م

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينظم يوما طبيا في الحسا

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الوكيل الإخباري - نظم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية، اليوم الاثنين، يوما طبيا مجانيا في منطقة الحسا/ البادية الجنوبية، وذلك كجزء من التزام الصندوق ومسؤوليته الوطنية تجاه المجتمع المحلي في البادية الأردنية.

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وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن اليوم الطبي، يأتي تأكيدا على مبدأ التشاركية بين مختلف مؤسسات المجتمع، وتحقيقا لأهداف الصندوق تجاه المسؤولية المجتمعية والتخفيف على المواطنين، والتي من ضمنها المساعدة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لأبناء البادية في مناطق سكناهم، وذلك عبر تواجدهم في منطقة جغرافية محددة ليتسنى للفريق الطبي، تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لهم.


وأضاف الفايز، أن اليوم الطبي يتضمن العديد من العيادات في تخصصات طبية مختلفة، وجرى تحويل الحالات التي تستدعي تدخل جراحي إلى المستشفيات، حيث شهدت العيادات الطبية بمختلف تخصصاتها إقبالا كثيفا من أبناء المنطقة الذين قدموا منذ الصباح لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم على ايدي نخبة من الأطباء المتخصصين والكوادر الطبية المميزة .


وثمن المواطنون، هذه المبادرة الوطنية وضرورة تكرارها في المستقبل، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للصندوق الهاشمي وهيئة الإغاثة الإسلامية في إقامة وتنفيذ هذا اليوم، الذي ساهم في التخفيف عنهم، وخاصة انهم يسكنون في بيوت شعر في أعماق الصحراء وبعيدة عن المراكز الطبية والمؤسسات العلاجية.

 




 

 


 

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