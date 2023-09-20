الصيادلة: 9-10 دنانير سعر مطعوم الإنفلونزا في الصيدليات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في كافة صيدليات المملكة.

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وقال العبابنة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر مطعوم الإنفلونزا في الصيدليات يتراوح بين 9-10 دنانير، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي المسؤولة عن تسعير الأدوية والمطاعيم داخل الصيدليات.



وأضاف أن المطعوم يعطى للأشخاص الأكثر عرضة للخطر من الإنفلونزا مثل الأشخاص كبار السن وأصحاب المناعة المتدنية، داعيا جميع الأشخاص إلى الحصول عليه نظرا لكونه يقاوم جميع أنواع الإنفلونزا.



وكانت أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق توفيرها لمطعوم الإنفلونزا الموسمية على أن يعطى مجانا للأطباء في أقسام الإسعاف والطوارئ كونهم يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر والأشخاص كبار السن وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب والضغط والسكري والسرطان والسيدات اللواتي يخططن للحمل.



يذكر أن موسم الإنفلونزا في الأردن عادة يبدأ في شهر كانون الأول ويستمر حتى شباط من كل عام، وفق تصريحات سابقة لوزارة الصحة.