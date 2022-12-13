الضايع رئيسا لتجارة الرمثا وابو دية نائبا

الوكيل الإخباري - اختار مجلس إدارة غرفة تجارة الرمثا المنتخب، مخلص الضايع رئيسا للغرفة ورياض ابو دية نائبا اول للرئيس.

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كما توافق المجلس على تسمية باسل الخزاعلة نائبا ثانيا للرئيس وحسن الدرايسة أمينا للسر وجهاد البشابشة أمينا للصندوق وقاسم المصري وعثمان المخادمة وفادي أبو عامود أعضاء، فيما تقدم العضو النائب عبد السلام ذيابات باستقالته من مجلس إدارة الغرفة.



ودعا رئيس الغرفة القطاع التجاري في لواء الرمثا إلى الاقبال على الانتساب للغرفة ورفع رأسمال الشركات و المنشآت التي يعملون فيها لتوسيع قاعدة المشاركة ولمساعدة الغرفة على تقديم خدمات نوعية على النحو الأمثل الذي يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.



كما دعا الضايع أعضاء المجلس الى العمل بروح الفريق الواحد بما يخدم القطاع التجاري ويسهم بالنهوض به، انطلاقا من شعار الغرفة للجميع، مؤكدا أن المجلس الجديد سيأخذ على عاتقه بذل كل الجهود الممكنة لمواجهة المعيقات والتحديات أمام القطاع التجاري في لواء الرمثا الذي يتسم بخصوصية مختلفة، كونه منطقة حدودية تعتمد على التجارة البينية في أغلب نشاطها التجاري.

