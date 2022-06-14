الضمان: تأجيل الأقساط لا يشمل دفعات برنامج "تقسيط"

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي أن قرار تأجيل أقساط المتقاعدين لشهر حزيران الحالي لا يشمل سلف برنامج تقسيط.

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وقال المجالي لـ " الوكيل الإخباري" إن قرار تأجيل الأقساط يشمل السلف الشخصية فقط، موضحاً أن سلف برنامج تقسيط تذهب للتجار.



وأشار إلى أن القرار يخدم ما يقارب 50 ألف متقاعد، ودون أن يترتب اي فوائد على المتقاعد.



وقررت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تأجيل أقساط السلف الشخصية للمتقاعدين بمناسبة عيد الاضحى المبارك.



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