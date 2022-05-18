الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق النقد: الإجراءات الحكومية حافظت على الاستقرار الاقتصادي في الأردن

روسيا تطرد 34 دبلوماسيا فرنسيا من أراضيها

الزراعة: طفيليات خارجية أدت لنفوق أسماك الكارب في وادي الأردن

231 ألف مسافر أردني في عيد الفطر .. تعرف على أبرز الوجهات

الحبس لطبيب بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

طبيبة أسنان تخلع زوجها بسبب فستان الزفاف

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

الهند: فيضانات تغرق أكثر من 1500 قرية في ولاية سام

السفير النرويجي: الاردن يملك نفوذا سياسيا أكبر مما يتوقع لبلد بحجمه

توضيح من الضمان حول احتساب الشمول لتصاريح العمل الحر

الأربعاء، 18-05-2022 11:39 ص

توضيح من الضمان حول احتساب الشمول لتصاريح العمل الحر

بخطوات


الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، أن آلية احتساب شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان الإجتماعي سوف تصدر قريبا. 

وبينت المؤسسة، أن التفاصيل حول الشمول وآلية التقديم سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القريبة القادمة. 

وجاء ذلك بعد أن طالب عمال غير أردنيين احتساب شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان الاجتماعي للعام الحالي. 

ويلزم نظام شمول العمل الحر العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددها النظام.

ووفقا للنظام فإن الأجر المعتمد للشمول على أساس العمل الحر يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-05-18 at 1.56.13 PM

ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في الزرقاء

M63A7309 - Copy

الزراعة: طفيليات خارجية أدت لنفوق أسماك الكارب في وادي الأردن

M63A9334 - Copy

231 ألف مسافر أردني في عيد الفطر .. تعرف على أبرز الوجهات

image (44)

مديرية شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

y2k9tjhe2nPdEMJGqCy0JboQbO1djlu5Uf9VFpFX

الحبس لطبيب بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

WhatsApp Image 2022-05-18 at 12.13.04 PM

وزير الأشغال يفتتح مدرستين في العقبة

أخبار متعلقة
a90e1a5c-de92-4216-942a-23e86b18c6b1

13 حالة تمكّن أي مواطن من سحب اشتراكات الضمان - تفاصيل

1f4a6d3c-094a-4580-8abb-4e94a3d8803e

تحويل رواتب متقاعدي الضمان للبنوك

لات

الضمان: نقل مصاب عمل من العراق بواسطة الإسعاف الجوي

M63A0051

الضمان يوضح حول شروط صرف السلف لشراء سنوات الخدمة لغايات التقاعد

M63A0051

الضمان يوضح حول زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً

070a7289-6535-4f3f-9607-eba2d5729d02

الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس