توضيح من الضمان حول احتساب الشمول لتصاريح العمل الحر

الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، أن آلية احتساب شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان الإجتماعي سوف تصدر قريبا.



وبينت المؤسسة، أن التفاصيل حول الشمول وآلية التقديم سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القريبة القادمة.



وجاء ذلك بعد أن طالب عمال غير أردنيين احتساب شمول العاملين وفقاً لتصاريح العمل الحر بالضمان الاجتماعي للعام الحالي.



ويلزم نظام شمول العمل الحر العامل بالشمول بشكل إلزامي بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي، فيما يتيح النظام الاشتراك بشكل جزئي وفقاً لشرائح متعددة حددها النظام.



ووفقا للنظام فإن الأجر المعتمد للشمول على أساس العمل الحر يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجور غير الأردنيين.

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