الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمتقاعدين خلال أيار الحالي

الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ان موعد صرف السلف للمستحقين ممن انطبقت عليهم الشروط سيكون بعد 25 أيار الحالي.

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وأوضحت المؤسسة، في ردها على استفسارات مواطنين رصدها" الوكيل الإخباري" أن صرف السلف التي تم تقديم طلباتها في بداية الشهر تصرف مع الراتب خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.



ويستفيد من السلف التي يقدمها الضمان الإجتماعي المتقاعدين ممن تنطبق عليهم الشروط.



وجاء ذلك بعد أن تسال مواطنون عن موعد صرف السلف التي تم تقديمها بداية أيار الحالي.

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