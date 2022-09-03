الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أن القانون المعدل لقانون الضمان يسمح للابنة التي كانت متزوجة عند وفاة والدها وطلقت أو ترملت بعد وفاته الحصول على حصة من راتبه بحيث يتم إعادة توزيع الراتب من جديد ومنحها حصتها المستحقة.

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وقالت المؤسسة في إدراج لها عبر مواقع التواصل، اليوم السبت، أن هذا القرار "في حال إقراره" بالقانون المعدل، سيطبق على جميع المطلقات والأرامل اللواتي وقع طلاقهن أو ترملن قبل نفاذ القانون و بأثر فوري.



كما سيطبق هذا التعديل على الابنة التي توفي أخاها المعيل لها والذي لا يوجد له ورثة مستحقون.