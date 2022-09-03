السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

عقيلة أردوغان تفتتح أول مركز تدريب لذوي الإعاقة في تركيا

تعيين السنغالي باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

العراق:800 طائرة لخطوط طيران دولية تمر عبر الاجواء العراقية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قباطية على حاجز جنوب جنين

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

50 % نسبة حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

الإعلان عن المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر - اسماء

تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!

أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

السبت، 03-09-2022 02:49 م

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

92022215038691607587


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أن القانون المعدل لقانون الضمان يسمح للابنة التي كانت متزوجة عند وفاة والدها وطلقت أو ترملت بعد وفاته الحصول على حصة من راتبه بحيث يتم إعادة توزيع الراتب من جديد ومنحها حصتها المستحقة.

اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في إدراج لها عبر مواقع التواصل، اليوم السبت، أن هذا القرار "في حال إقراره" بالقانون المعدل، سيطبق على جميع المطلقات والأرامل اللواتي وقع طلاقهن أو ترملن قبل نفاذ القانون و بأثر فوري.


كما سيطبق هذا التعديل على الابنة التي توفي أخاها المعيل لها والذي لا يوجد له ورثة مستحقون.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ustavkonder

بلدية إربد: قطع الكهرباء عن بعض الأحياء بسبب تشغيل المكيفات

الخارجية-4-780x470-2

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإكوادور

19140910431564336096

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

JRCS-scaled

الهلال الأحمر ينظم جلسات نقاشية للعاملين بالقطاع الصحي

305013823_151077360935098_7371187297487326589_n

مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة العام المقبل

1662202359488

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مالطا

أخبار متعلقة
920221182655693987403

هام من الضمان بشأن الشكاوى

8202230111026253276919

الضمان: 18 ألف متقاعد سوف ترتفع رواتبهم

2202210131616883754624

مليون و 200 الف مؤمن عليه سوف يستفيد من تأمين صحي الضمان قريباً

new_201069_371_soc

الرحاحلة: 532 مليون دينار تم صرفها على برامج الحماية في العامين الماضيين

يب

الضمان: الوضع المالي للمؤسسة مريح وبتحسن

8202224181813499400100

الضمان: رقم واتساب لاستقبال شكاوى العاملين