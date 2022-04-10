الضمان يؤكد: لا شمول للمؤمن عليهم العاملين حالياً ببرنامج السلف " تقسيط"

الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، على أن السلف الشرائية التي تم العمل بها منذ بداية شهر رمضان الكريم، غير متاحة للمؤمن عليهم العاملين حالياً.



وقالت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إن السُلف متاحة حالياً فقط لمتقاعدي الضمان الأردنيين، وأبناء قطاع غزة، وأبناء الأردنيات، والأرملة المستحقة لحصة من راتب زوجها المتوفى والوالدين المستحقين لحصة.



وكشف مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة لـ" الوكيل الإخباري" أن هناك توجهاً للتوسع في برنامج السلف " تقسيط" حتى بعد انتهاء شهر رمضان.

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وقال الرحاحلة إن تفاوضات تجري الآن مع مؤسسات تموينية وتجار جدد للانضمام للبرنامج، شرط توفير سقف سعري مناسب للمواطنين.

وبينت المؤسسة في وقتٍ سابق، أنه قد وصل عدد المستفيدين من السلف الشرائية إلى 45 ألف مستفيد.