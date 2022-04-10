الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

متى موعد ليلة القدر وما هي علاماتها؟

كشف تهم المعتدين على عامل التوصيل في إربد والعقوبات المتوقعة

الحنيفات : إعفاء 200 بند من مدخلات الإنتاج النباتي المستوردة من بدل الخدمات

حماية المستهلك للمواطنين: قاطعوا السلع مرتفعة الأسعار

الضمان يؤكد: لا شمول للمؤمن عليهم العاملين حالياً ببرنامج السلف " تقسيط"

الضريبة توضح اسباب تأخر صرف الرديات للمكلفين

الأوائل في امتحان الشامل 2022 - أسماء

الصحة توضح آلية الحصول على تأمين صحي عبر برنامج شفاء

قرار بتمديد إعفاء الأشخاص المفروضة عليهم رقابة الشرطة ثلاثة أشهر إضافية

63.8 % نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" - رابط

الأحد، 10-04-2022 12:16 م

الضمان يؤكد: لا شمول للمؤمن عليهم العاملين حالياً ببرنامج السلف " تقسيط"

M63A0051


الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، على أن السلف الشرائية التي تم العمل بها منذ بداية شهر رمضان الكريم، غير متاحة للمؤمن عليهم العاملين حالياً. 

وقالت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إن السُلف متاحة حالياً فقط لمتقاعدي الضمان الأردنيين، وأبناء قطاع غزة، وأبناء الأردنيات، والأرملة المستحقة لحصة من راتب زوجها المتوفى والوالدين المستحقين لحصة. 

وكشف مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة لـ" الوكيل الإخباري" أن هناك توجهاً للتوسع في برنامج السلف " تقسيط" حتى بعد انتهاء شهر رمضان. 

اضافة اعلان

 

وقال الرحاحلة إن تفاوضات تجري الآن مع مؤسسات تموينية وتجار جدد للانضمام للبرنامج، شرط توفير سقف سعري مناسب للمواطنين. 

 

وبينت المؤسسة في وقتٍ سابق، أنه قد وصل عدد المستفيدين من السلف الشرائية إلى 45 ألف مستفيد. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1066

946 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سجن

كشف تهم المعتدين على عامل التوصيل في إربد والعقوبات المتوقعة

M63A2517

الخصاونة ينعى وزير الخارجية الأسبق حازم نسيبة

jkjhkj - Copy

الحنيفات : إعفاء 200 بند من مدخلات الإنتاج النباتي المستوردة من بدل الخدمات

0L5A5734

حماية المستهلك للمواطنين: قاطعوا السلع مرتفعة الأسعار

1f9584e489d2f15862e26419cf764a4a650x300

كيف تتعامل مع حرائق زيوت المطابخ؟.. الدفاع المدني يجيب

أخبار متعلقة
M63A0051

الضمان: إطلاق استراتيجية للحدّ من إصابات العمل

64938549-3d7c-4aef-8efd-0f96bb9286e2

سقف تمويلي يصل لـ 700 دينار لمتقاعدي الضمان - تفاصيل

M63A0051

بدء استقبال طلبات السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان

M63A0051

الضمان توضّح آلية الحصول على بطاقات التقسيط من 100 إلى 200 دينار - فيديو

M63A0051

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

320229165213547756973

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات