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الإثنين، 08-01-2024 03:15 م

الطيران المدني تدعو جهات تجري نشاطات جوية لا تحمل تراخيص تصويب أوضاعها

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الوكيل الاخباري - دعت هيئة تنظيم الطيران المدني، الجهات التي تجري نشاطات جوية؛ مثل تشغيل مناطيد أو الطائرات الشراعية أو الجايروكوبتر أو طائرات عمودية، ولا تحمل تراخيص وموافقات من الهيئة بالتوقف فورا عن تلك النشاطات إلى حين تصويب أوضاعها.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، في بيان الاثنين، إنه "عمـلا بأحكام قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته، وانطلاقا من مسؤولية الهيئة في الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وسلامة المواطنين، يتوجب على الجهات التي تقوم بعمل نشاطات جوية مثل تشغيل مناطيد أو الطائرات الشراعية أو الجايروكوبتر أو طائرات عمودية وغيرها من النشاطات ولا تحمل التراخيص والموافقات من هيئة تنظيم الطيران المدني بالتوقف فوراً عن تلك النشاطات إلى حين تصويب أوضاعها، حسب تعليمات هيئة تنظيم الطيران المدني".


وشدد على ضرورة مراجعة هذه الشركات، الهيئة بتاريخ أقصاه 21 كانون الثاني 2024 لتصويب أوضاعها حسب تعليمات الطيران المدني ذات الصلة، وبعكس ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.


 




 

 


 

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