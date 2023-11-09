العاصمة عمّان تحصد المركزين الأول والثاني بجائزتين عربيتين في الدوحة

الوكيل الإخباري - قال أمين العاصمة عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، إن مدينة عمّان فازت بالمركز الأول بجائزة المدينة المستدامة والمرنة، وعلى المركز الثاني بجائزة التميز في التحول الإلكتروني والذكي، التي تمنحها منظمة المدن العربية.



وغرد الشواربة عبر موقع ( X) اليوم الخميس:" أبارك لعَمّان، درة التاج الهاشمي، حصولها على المركز الأول في جائزة المدينة المستدامة والمرنة وعلى المركز الثاني في جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي، مثمناً الجهود المخلصة للزميلات والزملاء."

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وجاء إعلان فوز بعمان بالجائزتين خلال مؤتمر صحفي لمنظمة المدن العربية، عقد أول أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.