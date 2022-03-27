العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

الوكيل الاخباري - كشف رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدينات، عن مضامين خطة البلدية الطموحة للعام الحالي، والتي سينفذها المجلس البلدي الجديد ضمن رؤية واضحة المعالم، لمعالجة جميع التحديات التي تواجهها البلدية، وبما ينعكس إيجابا على مستويات خدماتها المقدمة للمواطنين.



وقال الدكتور العدينات، لوكالة (بترا)، إن التعاون والتنسيق القائم على أسس وأطر مدروسة مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، سيكون من أبرز أولويات المجلس الجديد، وضمن تشاركية ستوجه إلى إقامة مشروعات خدمية واستثمارية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وترفع من سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية ترجمة خطط البلدية إلى برامج عمل واقعية، لتحسين الأداء وتمكين العاملين في البلدية من تطوير قدراتهم ومهاراتهم عبر دورات تدريبية متخصصة في شتى المجالات.

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