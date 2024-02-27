العسعس: لن تُرفع الضرائب أو تُفرض ضرائب جديدة في 2024

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة وضعت برنامجاً وطنياً للإصلاح يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي.

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وأضاف العسعس، خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، أن لا رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة في العام 2024.



وأشار إلى أن الحكومة طورت توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية.



وبيّن العسعس أنه تم إعداد موازنة 2024 لتتوافق مع أولوية تعزيز النمو لوضع البطالة على منحنى انخفاض، وخاصة لدى شبابنا الباحث عن العمل.



ولفت إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي بالأرقام المطلقة أمراً طبيعياً بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الأساسية الحكومية.



وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة للتعامل مع تطورات حالة عدم وضوح الرؤيا جيوسياسياً.