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الإثنين، 06-03-2023 08:41 م

العضايلة يترأس الوفد الأردني المشارك في الدورة الـ 159 لمجلس الجامعة العربية

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الوكيل الاخباري - ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وتأتي الاجتماعات، التي انطلقت فعالياتها اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة، تحضيراً لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي سيعقد بعد يوم غدٍ الأربعاء.

ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية.

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