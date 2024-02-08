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الخميس، 08-02-2024 02:58 م

العطاءات الحكومية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

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الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة العطاءات الحكومية الموقع الإلكتروني الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، والمتوافق مع معايير المواقع الحكومية، واستجابة لتحديث معايير تصاميم المواقع.

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وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس، قال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات، إن الموقع الإلكتروني للدائرة يعد البوابة الإلكترونية لقطاع الإنشاءات لاحتوائه على منظومة التشريعات والتعليمات والمعلومات المتعلقة بالقطاع في المملكة، مشيرا إلى أن الدائرة كانت في طليعة الدوائر الرسمية التي تبنت فكرة الإدارة الإلكترونية.


وأشار خليفات إلى أن موقع الدائرة (www.gtd.gov.jo) يحتوي على المعلومات اللازمة عن المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) المصنفين، لافتا إلى أن الدائرة تبث عبر موقعها الإلكتروني جلسات فتح العطاءات مباشرة، إضافة إلى نشر النتائج تعزيزاً للشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.


وأضاف أن التصميم الحديث للموقع جاء وفقاً لمعايير التكنولوجيا الحديثة ومواكباً للمستجدات، حيث جرى التحديث على المحتوى بشكل يومي، بهدف تعزيز التواصل والشفافية وتسهيل الاستخدام والحصول على المعلومة، ويشكل مرجعية مهمة تُسهم في رفع كفاءة خدمات الدائرة.


من جانبها، أشارت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، إلى أن دور الوزارة هو تطوير وتحديث المنصات الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها المؤسسات والوزارات الحكومية للمواطنين والشركات والمؤسسات المختلفة، بهدف تبسيطها وتيسيرها، والوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالخدمات المقدمة وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة.

 




 

 


 

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