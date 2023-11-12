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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 11180

الأحد، 12-11-2023 07:56 م

العقيد الركن الخطيب: المستشفى الميداني العسكري الأردني بغزة استقبل 163 حالة اليوم

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الوكيل الإخباري - قال قائد قوة المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة/ 76 العقيد الركن ثائر الخطيب إن المستشفى استقبل اليوم الأحد، 163 حالة.

وبين العقيد الركن الخطيب في بيان اليوم أن المستشفى تعامل خلال الأسبوع الأخير الفترة من 5 – 11 تشرين الثاني، مع 817 حالة، تنوعت ما بين مراجعات وإصابات حرب "مباشرة وغير مباشرة"، بسبب أعمال القصف في القطاع.

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وفيما يتعلق بصورة متداولة لأحد منافذ المستشفى المغلقة، بين العقيد الركن الخطيب أن هذه البوابة غير مستخدمة حالياً، وأن بوابات المستشفى الأخرى مفتوحة لتلقي العلاج.


وأشار قائد قوة المستشفى إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبتوجيه من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمكنت فجر اليوم الأحد، وللمرة الثانية من تزويد المستشفى بالإمدادات الطبية عبر إنزال مظلي، لرفد المستشفى ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

 




 

 


 

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