فرص عمل براتب 350 دينار في معان - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل، عن توفر فرص عمل في ألوية محافظة معان، داعية الراغبين إلى زيارة الأيام الوظيفية.

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وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن اليوم الوظيفي الأول يبدأ يوم الأحد المقبل، في قاعة بلدية لواء الحسينية في معان.



ويشمل اليوم الوظيفي شواغر، عمال إنتاج بلا خبرة أو مؤهل علمي عدد 10، مهندس ميكانيكي ومهندس كهرباء عدد واحد لكل منهما بخبرة 4 سنوات ومؤهل بكالوريوس، وفني ميكانيكي آلات صناعية وفني كهرباء آلات صناعية عدد 2 لكل شاغر بخبرة 3 سنوات ومؤهل دبلوم، وفني خراطة واحد بخبرة 3 سنوات ومؤهل دبلوم، وفني مختبر واحد بخبرة سنتين ومؤهل بكالوريوس.



أما اليوم الثاني في معان فسيكون يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة بلدية لواء الشوبك الجديدة، ويوفر 30 شاغراً لعاملات خياطة بدون اشتراك خبرة أو مؤهل علمي، واليوم الثالث سيكون يوم الخميس المقبل في مديرية عمل معان، ويوفر 6 شواغر لعمال إنتاج بلا خبرة أو مؤهل.









