الغذاء والدواء: إطلاق خدمات جديدة للاستعلام الإلكتروني

الوكيل الإخباري-

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أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأربعاء، خدمات إلكترونية جديدة للاستعلام الإلكتروني عن أسعار وأنواع المستلزمات الطبية المسجلة والمسعرة من قبل المؤسسة والمتمثلة بالشبكات القلبية وملحقاتها والحقن المفصلية (الإبر الزيتية) وقطرات العيون المرطبة.وأشار مدير عام المؤسسة نزار مهيدات في بيان صحفي إلى أن الخدمات التي أتمتتها المؤسسة من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات ومديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات توفر لمتلقي الخدمة معلومات دقيقة ومحدثة حول أسعار وأصناف المستلزمات الطبية المسجلة والمسعرة من قبل المؤسسة بمجرد البحث عنها باستخدام اسم المستلزم أو اسم المستودع أو الشركة الصانعة، مما يبسط ويسرع عملية معرفة الأنواع المتوافرة في السوق المحلية وسعر كل صنف والمفاضلة بينها وبالتالي اختيار المناسب منها حسب حالة المريض الصحية، مشيرا إلى أن الخدمات تتوافر على موقع المؤسسة الإلكتروني على الرابط الإلكتروني.وأكد مهيدات أن توجه المؤسسة مستمر نحو أتمتة خدمات جديدة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بها وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.