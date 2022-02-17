الغذاء والدواء: التفاح في الأردن خال من اي طعم غريب

الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن نتائج التحليل المخبري لعينات التفاح أظهرت خلوه من أي طعم غريب عن المنتج.

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وبين مهيدات، في بيان وصل "الوكيل الاخباري" أن نسبة متبقيات المبيدات فيه ضمن الحدود المسموح بها حسب القاعدة الفنية الأردنية رقم 1925/2019، مبينًا أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة سحبت عينات عشوائية من التفاح المتداول في الأسواق سواء المنتج محليا أم المستورد لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة الحاصلة على الإعتمادية الدولية في إجراء فحوصات متبقيات المبيدات.



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