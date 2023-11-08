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الأربعاء، 08-11-2023 05:29 م

الأردن وبنغلاديش يبحثان آخر التطورات الإقليمية لوقف العدوان على غزة

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الوكيل الإخباري - استقبل أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، أمين عام وزارة الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، السفير مسعود بن مؤمن والوفد المرافق له، في اجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.اضافة اعلان


وبحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وما يسببه من كارثة إنسانية، وضرورة تكثيفها لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وأكدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق لهذه الغاية في إطار منظمة التعاون الإسلامي. 

وأكد الجانبان على أهمية البناء على القرار الذي قدمه الأردن وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وفي مجال العلاقات الثنائية، تناول الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات لا سيما الاستثمارية والتجارية والسياحية، وتعزيز التفاعل الشعبي بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان إمكانية إيجاد خطوط طيران منتظمة بين البلدين لإعطاء الزخم اللازم لتعزيز التعاون. كما ناقش الجانبان الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، لغايات مأسسة التنسيق والتعاون القائم بين البلدين.

 




 

 


 

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