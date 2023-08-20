الغذاء والدواء : توفير بدائل لحقن "ديبروفوس" لعلاج الحساسية خلال شهرين

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء انه سيتم توفير بدائل لحقن "ديبروفوس" التي تستخدم للتخفيف من أعراض الربو و الحساسية خلال شهرين .واضافت بتصريح لـ "الوكيل الإخباري" ان الخطة التصحيحية من قبل الشركة المصنعة لحقن ديبروفوس قيد الانجاز حيث أنه في مثل هذه الحالات تحتاج وقت كافي لاستكمال الإجراءات التصحيحية وتفادي تكرار الحالة مستقبلا .وكانت قد قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بإجراءات سحب احترازي ووقائي لتشغيلات معينة من حقن "ديبروفوس" المستوردة للسوق الأردني وبالتعاون مع الشركة الصانعة والوكيل في الأردن احترازيا فور ورود بعض الملاحظات من قبل الشركة الصانعة المتعلقة بجودة الدواء .يذكر ان حقن " ديبروفوس" تستخدم لعلاج عدة مشاكل صحية مثل التخفيف من أعراض الربو والحساسية وغيرها من المشاكل الصحية.