الغذاء والدواء و الأمن العام تعقدان محاضرة حول الإسعافات الأولية

الوكيل الإخباري - عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مديرية الأمن العام - مديرية الدفاع المدني محاضرة توعوية حول الإسعافات الأولية والإطفاء نظمتها لجنة السلامة العامة في مديرية المختبرات بهدف توعية وإرشاد كوادر المؤسسة بأسس وقواعد الإسعاف والإطفاء اللازمة للتعامل مع أي مخاطر قد تلحق الضرر بالموظف أو بيئة العمل.

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وقدم المدرب من مديرية الأمن - مديرية دفاع مدني وسط عمان الملازم ثاني محمود أبو غزله شرحا عن الإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ الإنسان من الخطر وحماية الموظف والمعدات وآلية تقديم خدمة الإسعاف الأولية لمختلف أنواع الحالات الطبيعية والمفاجأة.



وتأتي المحاضرة ضمن نشاطات لجنة السلامة العامة التي تشرف على تطبيق أسس وقواعد السلامة العامة في مديرية المختبرات برئاسة رئيس اللجنة مساعد مدير المختبرات الدكتورة ردينة البطارسة.