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السبت، 26-03-2022 09:10 ص

الفنانون يختارون مجلس نقابتهم والعبادي نقيبا

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الوكيل الإخباري - فاز المخرج محمد يوسف العبادي بمنصب نقيب الفنانين الأردنيين، متفوقاً على منافسه المباشر حسين الخطيب، في جولة الإعادة على منصب نقيب الفنانين، بعد أن نال 141 صوتاً، مقابل 85 صوتاً للخطيب وفق ما أعلنه رئيس لجنة الاقتراع الفنان نبيل نجم.

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وانتخبت الهيئة العامة لنقابة الفنانين، أمس الجمعة، مجلس إدارة النقابة الثاني عشر والذي تستمر ولايته لعامين مقبلين، في الانتخابات التي جرت في المركز الثقافي الملكي بعمان، وحضرت جانباً منها وزير الثقافة هيفاء النجار.


وجاء فوز العبادي بعد إعادة انتخابات مقعد النقيب، بينه وبين الخطيب، لحصولهما على أعلى الأصوات دون تحقيق غالبية النصف زائد1، إذ حصل العبادي في الجولة الأولى على 97 صوتاً، والخطيب على 84 صوتاً، فيما حصل المنافس الثالث الفنان ساري الأسعد على 73 صوتاً، من أصل أصوات 257 فناناً قاموا بالتصويت من الذين يحق لهم الاقتراع وعددهم 321 فنانا.


وفاز بعضوية المجلس، عشرة فنانين من أصل 37 تنافسوا على عشرة مقاعد، بواقع مقعدين لكل مهنة، حيث فاز عن مهنة التمثيل، الفنانان زهير النوباني وحصل على 116 صوتا، وعاكف نجم وحصل على 74 صوتا، فيما فاز عن الإخراج، الفنانان فراس المصري وحصل على 101 صوت، وحسين طبيشات وحصل على 60 صوتا.


وعن مهنة العزف والغناء، فاز الفنانان جهاد سركيس وحصل على 80 صوتا، ومالك برماوي وحصل على 71 صوتا ،فيما فاز عن مهنة التلحين والتأليف الموسيقي، الفنانان مراد دميرجيان وحصل على 125 صوتا، وضرغام بشناق وحصل على 118 صوتا.


كما فاز الفنانان هزاع البرماوي وحصل على 135 صوتا، ومحمد المراشدة وحصل على 107 أصوات،عن المهن التقنية.

 

وكان أعضاء الهيئة العامة، قد ناقشوا في بداية اجتماع النقابة غير العادي مع مجلس النقابة المنتهية ولايته، التقريرين الإداري والمالي، وتم اقرارهما بحضور لجنة رسمية من وزارة الثقافة.

 




 

 


 

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