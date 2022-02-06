الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

عويس يجري تنقلات ادارية في التربية

وزارة النقل والأميركية للتنمية الدولية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

قطر تسجل 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمية ضانا تدعو إلى وقف الصيد لحماية الطيور المهددة بالانقراض

المتقدمون لوظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة يشكون حكومة الخصاونة لـ"حقوق الإنسان"

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

الحكومة الأردنية تعزي بوفاة الطفل ريان

الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاوبئة : لا يوجد ما يستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن المدارس

الأحد، 06-02-2022 04:20 م

القبض على شخص لاعتدائه على الثروة الحرجية في المفرق

VTIwsXbGXHVBqkpYIMjqcUKDEuwYJqeBE0MHYgaJ


الوكيل الإخباري - ألقت كوادر الشرطة البيئية ومديرية زراعة المفرق، القبض على شخص في منطقة الدقمسة لاعتدائه على الثروة الحرجية.

اضافة اعلان


وقال رئيس قسم الحراج والمراعي في زراعة المفرق المهندس محمد ابو دلبوح إن كوادر المديرية وخلال إحدى الجولات التفقدية في منطقة الدقمسة، وتفقد الطوافين العاملين في الميدان للتأكد من سير العمل ضبطوا شخصا في أعقاب قيامه بقطع أشجار حرجية لاستخدامها في التدفئة.


وأضاف أنه جرى تنظيم ضبط مشترك بالواقعة، وتحويل الشخص للمحكمة -بحسب قانون الزراعة- لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه؛ حفاظا على الثروة الحرجية من العبث.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022218117389879650

عويس يجري تنقلات ادارية في التربية

1202225162324683958192

وزارة النقل والأميركية للتنمية الدولية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

1202213155242573136796

محمية ضانا تدعو إلى وقف الصيد لحماية الطيور المهددة بالانقراض

image (1)

المتقدمون لوظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة يشكون حكومة الخصاونة لـ"حقوق الإنسان"

w

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

220225171049387721778

الحكومة الأردنية تعزي بوفاة الطفل ريان

أخبار متعلقة
Hc0yvJnVSCxpXM9XSaS4C4WYThE5phPzH8vs89Zd

زراعة المفرق تدعو المزارعين للتقدم بطلب كشف أضرار الصقيع

main_image5e3ef7324ff78

دعوة مزارعي المفرق للتقدم بطلب كشف أضرار الصقيع على محاصيلهم

المواشي

200 ألف جرعة لتحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية في المفرق

0L5A9584

داوود حنانيا يدعو لإعطاء الجرعة الرابعة باسرع وقت

120228103553131651321

الإقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن برنامج لدعم الرواتب - تفاصيل

0L5A1068

1097 حالة إسعافية في الأردن خلال 24 ساعة