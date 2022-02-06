القبض على شخص لاعتدائه على الثروة الحرجية في المفرق

الوكيل الإخباري - ألقت كوادر الشرطة البيئية ومديرية زراعة المفرق، القبض على شخص في منطقة الدقمسة لاعتدائه على الثروة الحرجية.

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وقال رئيس قسم الحراج والمراعي في زراعة المفرق المهندس محمد ابو دلبوح إن كوادر المديرية وخلال إحدى الجولات التفقدية في منطقة الدقمسة، وتفقد الطوافين العاملين في الميدان للتأكد من سير العمل ضبطوا شخصا في أعقاب قيامه بقطع أشجار حرجية لاستخدامها في التدفئة.



وأضاف أنه جرى تنظيم ضبط مشترك بالواقعة، وتحويل الشخص للمحكمة -بحسب قانون الزراعة- لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه؛ حفاظا على الثروة الحرجية من العبث.