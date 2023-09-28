القبول الموحد توضح بخصوص إساءة الاختيار

الوكيل الاخباري-

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كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الخميس، إنه اعتبارا من صباح الأحد المقبل وحتى الساعة 12 من يوم الأربعاء الموافق 4 تشرين أول سيكون هناك طلب على موقع الوحدة يخص الذين أساؤوا الاختيار.وأضاف أن "الطلبة الذين لم يُقبلوا بأي خيار هؤلاء أساؤوا الاختيار، مشيرا إلى أن هناك طلبة تم قبولهم في تخصص معين وبعد أن رأى المعدلات اعتقد أنه قد يقبل في تخصص معين لكنه لم يضعه في الطلب، وفي كلتا الحالتين واعتبارا من صباح الأحد المقبل 1/10/2023 وحتى الساعة 12 من يوم الأربعاء الموافق 4/101/2023 سيكون هناك طلب على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وفي نفس المكان الذي تم تقديم الطلب عليه اول مرة وبنفس اسم المستخدم وكلمة السر ولا تحتاج لدفع أي رسوم ستدخل وأمامك شاشة تستطيع أن تخزن فيها 3 خيارات ولكن هذه المرة ما يميز عملية التقديم أن المعدلات أصبحت واضحة بمعنى أنه لن يظهر لك في شاشة الخيارات إلا الخيارات التي يؤهلك معدلك للقبول فيها ضمن المعدلات التي تم الحديث عنها".