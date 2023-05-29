الإثنين 29-05-2023
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الإثنين، 29-05-2023 01:24 م

القوات المسلحة تعلن آلية توزيع الأراضي ضمن مشروع "عين إرباط"

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية/ صندوق إسكان الضباط عن آلية العمل لتوزيع الأراضي ضمن مشروع عين إرباط على النحو التالي:

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– سيتم البدء باستلام طلبات الشراء من الضباط المتقدمين اعتباراً يوم (الأحد) الموافق ٤/٦/٢٠٢٣ ولغاية نهاية دوام يوم (الخميس) الموافق ١٥/٦/٢٠٢٣ (في مبنى مديرية الإسكان العسكري أو من خلال مندوبينا المتواجدون في الموقع.


– يشترط أن ألا يكون الضابط قد استفاد من قروض أو مشاريع صندوق إسكان الضباط سابقاً.


– أن لا يتجاوز تاريخ ترفيعه لرتبة ملازم عن تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢. (المرحلة الأولى).
– سيتم تخصيص الأراضي للضباط المتقدمين بطلبات الشراء حسب الأقدمية بالترفيع لرتبة ملازم.


– تتوفر قطع الأراضي بمساحات مختلفة تتراوح ما بين (٣٤٩) ولغاية (١٠٦٦) متر مربع.


– الأراضي مصنفة سكن (ج).
– يعفى الضباط من دفع الرسوم عند التنازل والتسجيل.


ملاحظات:
– في حال بلغ فرق السعر قيمة (٣٠) ألف دينار فأكثر فسيتم تقسيطه على مدة (٢٥) عاماً أما في حال كان الفرق أقل من (٣٠) ألف دينار فسيتم التقسيط على (٢٠) عاماً فقط.


– فارق السعر هو ما زاد عن قيمة قرض الضباط والبالغ (٣٠) ألف دينار حالياً.
– للمزيد من المعلومات يرجى التواصل خلال ساعات الدوام الرسمي على هاتف رقم (٠٧٧٥٧٠٢٣١١) (الرقيب صلاح العمري ، الرقيب منتصر الخشمان).


 




 

 


 

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