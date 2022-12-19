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الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الإثنين، 19-12-2022 11:37 ص

القوات المسلحة تنعى الشهداء الرحاحلة والنجادا والشقارين

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، استشهاد النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين من مرتبات مديرية الأمن العام، خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلابيح صباح اليوم.اضافة اعلان


وإذ تنعى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الشهداء، لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتتمنى القوات المسلحة الشفاء العاجل لجميع المصابين، سالةً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء ومكروه، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار.

 




 

 


 

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