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السبت، 21-05-2022 10:55 ص

القواسمي: أسعار الألبسة ستبقى مستقرة بحال تثبيت العمل بالقوائم الاسترشادية للتخمين

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الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن أسعار الألبسة ستستمر في استقرارها لموسم الصيف الحالي، إذا تم تثبيت العمل بالقوائم الاسترشادية لتخمين البضائع.

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وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن تجار القطاع يستعدون لموسم عيد الأضحى وموسم الحج المقبلين، معولين على عودة المغتربين بالتزامن معهما.


وأشار إلى أن الطلب على الملابس تراجع بعد انقضاء شهر رمضان، ودخل في مرحلة "هدوء واضح" بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض السيولة لديهم، بعد عطلة عيد الفطر واتجاههم لتسديد احتياجاتهم والسفر.


وبين أن حجم مستوردات الألبسة والأقمشة والأحذية وتبعاتها، بلغ منذ بداية العام الحالي نحو 90 مليون دينار، وهو أعلى بنسبة 10 بالمئة تقريباً من ذات الفترة من العام الماضي.


ولفت القواسمي إلى أن معظم البضائع تأتي للقطاع من دول الشرق الأقصى تليها تركيا، والدول العربية، وأوروبا على الترتيب، مؤكداً أن أسعار الشحن العالمي متذبذبة خلال هذه الفترة، ويتوقع انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

 

ويضم قطاع الألبسة قرابة 11500 منشأة تجارية، تعمل في محافظات المملكة كافة، فيما يبلغ حجم العمالة فيه نحو 53 ألف موظف.


 




 

 


 

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